Ganjar Pranowo di Mata Orang Papua: Seperti Sosok Bapak

JAKARTA - Ganjar Pranowo menjadi sosok yang diharapkan masyarakat Papua Barat untuk menjadi presiden selanjutnya menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat Papua yang pernah merantau ke Jawa Tengah mendapatkan perlakuan, keramahan, dan rasa aman saat tinggal di provinsi yang dipimpin oleh Ganjar.

Seperti yang dirasakan oleh Fransiskus (32) yang pernah tinggal di Semarang hampir 10 tahun mengaku merasakan betul keramahan warga Jateng.

“Saya tinggal di Semarang cukup lama, sejak 2008 sampai 2017. Saat saya di sana, saya merasa betah karena masyarakat Jateng itu ramah-ramah dengan kami,” kata warga Timika tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa sosok Ganjar Pranowo semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki kepribadian yang menyenangkan. Sudah seperti sosok seorang bapak yang memiliki kasih sayang pada masyarakatnya, termasuk warga Papua yang ada di sana.

“Beliau sudah seperti sosok bapak, punya kasih sayang seorang bapak pada masyarakat di sana, bahkan ke kami para pelajar dan mahasiswa Papua. Beliau sangat peduli kepada kami, kami sering ketemu dan berdiskusi santai,” jelasnya.

Seorang warga Papua lainnya juga mengatakan hal serupa, Ricardo (34) namanya. Ia sudah tinggal di Jawa Tengah sejak 2006 lalu dan merasakan betul bagaimana Jateng khususnya Semarang sudah seperti rumahnya sendiri.