Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo di Mata Orang Papua: Seperti Sosok Bapak

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:13 WIB
Ganjar Pranowo di Mata Orang Papua: Seperti Sosok Bapak
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo menjadi sosok yang diharapkan masyarakat Papua Barat untuk menjadi presiden selanjutnya menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat Papua yang pernah merantau ke Jawa Tengah mendapatkan perlakuan, keramahan, dan rasa aman saat tinggal di provinsi yang dipimpin oleh Ganjar.

Seperti yang dirasakan oleh Fransiskus (32) yang pernah tinggal di Semarang hampir 10 tahun mengaku merasakan betul keramahan warga Jateng.

“Saya tinggal di Semarang cukup lama, sejak 2008 sampai 2017. Saat saya di sana, saya merasa betah karena masyarakat Jateng itu ramah-ramah dengan kami,” kata warga Timika tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa sosok Ganjar Pranowo semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki kepribadian yang menyenangkan. Sudah seperti sosok seorang bapak yang memiliki kasih sayang pada masyarakatnya, termasuk warga Papua yang ada di sana.

“Beliau sudah seperti sosok bapak, punya kasih sayang seorang bapak pada masyarakat di sana, bahkan ke kami para pelajar dan mahasiswa Papua. Beliau sangat peduli kepada kami, kami sering ketemu dan berdiskusi santai,” jelasnya.

Seorang warga Papua lainnya juga mengatakan hal serupa, Ricardo (34) namanya. Ia sudah tinggal di Jawa Tengah sejak 2006 lalu dan merasakan betul bagaimana Jateng khususnya Semarang sudah seperti rumahnya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement