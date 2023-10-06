Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Solidaritas Ulama Muda Akan Dukung Capres yang Lanjutkan Kerja Presiden Jokowi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:13 WIB
Solidaritas Ulama Muda Akan Dukung Capres yang Lanjutkan Kerja Presiden Jokowi
Samawi dukung capres pilihan Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) memantapkan pilihannya untuk mendukung sosok Calon Presiden (capres) yang berjanji akan melanjutkan program maupun kerja-kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut termaktub usai SAMAWI menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Hotel The Acacia, Kramat Sentiong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Sekjen Samawi, Gus Nizar Ahmad Saputra menjelaskan, pihaknya memastikan keputusan pilihan capres tidak lepas dari calon yang mampu melanjutkan program Jokowi. Setelah nama baru diumumkan, pihaknya akan menyodorkan ke Presiden Jokowi.

"Keputusan Samawi (Hasil Rapimnas) akan kami sampaikan kepada Jokowi di acara konsolidasi di Istora Senayan besok Sabtu (7/10/2023)," kata Nizar di lokasi.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan akan hadir dan melakukan pidato kenegaraan di hadapan sekitar 10 ribu kader dan simpatisan Samawi di Istora Senayan. Karena itu, strategi memenengkan capres yang akan didukungnya, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI agar Pemilu 2024 berjalan damai.

"Kita sudah konsolidasi sebelumnya, tapi kita akan kuatkan di sini (siapa Capres yang didukung). Adapun gambarannya seperti apa, hasilnya nanti malam sesuai musyawarah," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
