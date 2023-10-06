Gagas Nusantara Dukung Ganjar Gandeng Erick Thohir di Pemilu 2024

JAKARTA - Sekumpulan pemuda mengatasnamakan Ganjar Garis Solidaritas Nusantara mendorong Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo untuk menggandeng Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Ganjar Garis Solidaritas (Gagas Nusantara), Iwan Bento Wijaya di depan gedung DPP PDI Perjuangan Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (6/10/23).

"Beliau (ET) juga pengusaha sukses tokoh penggerak olahraga ternama, dan pemimpin visioner," ujar Iwan di lokasi.

Selain itu kata Iwan, eks Presiden Intermilan ini diyakini akan membawa perspektif yang segar dalam peta politik nasional.