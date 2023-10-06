Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Guru Dapat Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Ini Tujuannya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |22:13 WIB
Puluhan Guru Dapat Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Ini Tujuannya
A
A
A

SURABAYA - Sebanyak 52 guru dari sekolah dan madrasah di kota Surabaya dan sekitarnya mengikuti Hybrid Upgrading Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Institut Leimena pada 6-8 Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran guru untuk merawat kemajemukan Indonesia di tengah ancaman intoleransi dan rentannya polarisasi akibat perbedaan agama.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI dan Senior Fellow Institut Leimena, Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, yang hadir sebagai salah satu narasumber, mengatakan guru sebagai agen perubahan perlu menerapkan pendekatan LKLB dalam pembelajaran di kelas.

“Para guru kita ajak bersama-sama untuk merenungkan kembali bahwa masing-masing dari kita memiliki kewajiban merawat keberagaman, bukan hanya guru agama, tapi semua guru termasuk guru mata pelajaran,” kata Prof. Ruhaini saat membuka workshop LKLB bertemakan “Pengembangan Program dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang Memperkokoh Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum”, Jumat (6/10/2023).

Workshop LKLB ini juga didukung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dan Sekolah Kristen Gloria, Surabaya. Seluruh peserta merupakan guru-guru alumni pelatihan LKLB yang diadakan secara daring selama sepekan.

Ruhaini menyatakan pendekatan LKLB memperkuat program prioritas dan strategis Presiden Joko Widodo pada 2020 untuk menekankan kembali konsep Islam wasathiyah yang mengarah kepada moderasi beragama. Ruhaini, yang pada 2018-2019 menjabat Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Keagamaan Internasional, menjadi salah satu penggagas konsep moderasi beragama bersama Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

“Moderasi beragama yang dirumuskan waktu itu konsepnya masih abstrak, sehingga kita memerlukan metodologi. Yang kita harapkan literasi keagamaan lintas budaya ini bisa memperkuat moderasi beragama,” lanjutnya.

Menurut Ruhaini, pembelajaran di sekolah saat ini seringkali melepaskan diri dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Itu sebabnya guru perlu “melek” atau memiliki literasi keagamaan yang baik sehingga mampu memasukkan pesan-pesan keberagaman dalam pembelajarannya di kelas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
toleransi Literasi Kebudayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172675//ustadz_abdul_somad_di_mabes_polri-tHci_large.jpg
UAS Bikin Pesan Mengejutkan di Mabes Polri, Soal Toleransi Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/624/3116169//guru-amUS_large.jpg
Tingkatkan Toleransi Agama, Guru Dibekali Literasi Keagamaan Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/337/3085525//wapres_gibran-h0eW_large.JPG
Wapres Gibran: Saya Titip Pesan Agar Toleransi di Indonesia Tetap Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/337/3084626//kemenag-vOoe_large.jpg
Quraish Shihab Ungkap Pentingnya Jaga Toleransi dan Kelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081439//jordi-onsu-mengupas-makna-toleransi-antar-agama-lewat-perspektif-pribadi-0sQUQlFUOt.jpg
Jordi Onsu Mengupas Makna Toleransi Antar Agama Lewat Perspektif Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement