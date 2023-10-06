Relawan Bolone Mase Dukung Gibran Rakabuming Jadi Pemimpin Indonesia

MAGELANG - Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Relawan Bolone mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Hal itu diserukan dalam acara Umbul Dungo Kanggo Mas Gibran di Dusun Tingal Wanurejo Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat, 6 Oktober 2023.

Koordinator Tim Relawan Bolone Mase, Irwan menjelaskan bahwa, dukungan itu diserukan lantaran, Gibran merupakan sosok pemuda yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan UMKM.

"Sehingga kami berharap Mas Gibran dapat memimpin Indonesia, agar cita-cita Indonesia maju lebih cepat terwujud," kata Irwan kepada awak media.

Menurut Irwan, Gibran Rakabuming adalah pemuda yang selalu memiliki semangat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, khususnya melalui UMKM.