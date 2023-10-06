Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konsolidasi Se-Sulut, Hary Tanoe Tegaskan Komitmen Partai Perindo Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:02 WIB
Konsolidasi Se-Sulut, Hary Tanoe Tegaskan Komitmen Partai Perindo Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
A
A
A

MANADO - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan komitmen partai politik yang dipimpinnya adalah berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia.

Karenanya, Hary Tanoesoedibjo meminta kepada seluruh kader, pengurus dan bacaleg Partai Perindo se-Sulawesi Utara untuk rajin turun ke bawah menemui masyarakat.

"Kita harus hadir dan harus bisa meyakinkan masyarakat di sini. Kita hadir untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Utara bahwa kita berjuang untuk kepentingan mereka," kata Hary Tanoe seusai memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulut di Manado, Jumat (6/10/2023).

Hary Tanoe menuturkan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan dengan komitmen yang tinggi dari para kader, pengurus dan bacaleg DPW Partai Perindo se-Sulut. Dengan begitu, akan menciptakan kelompok-kelompok baru yang produktif.

"Pokoknya yang kami yakini itu kesejahteraan harus kita wujudkan terlebih dahulu. Misalnya, masalah kesenjangan, karena kesenjangan sosial kan lumayan lebar di Indonesia," ucapnya.

Terkait dengan persoalan kemiskinan dan pendidikan yang masih di bawah rata-rata, Hary Tanoe menjelaskan kedua masalah tersebut harus dibenahi segera.

"Kemudian pendapatan yang masih rendah di masyarakat kita, ini yang harus kita percepat, kita perbaiki, kita tingkatkan," imbuh Hary Tanoe.

Sebelumnya, Hary Tanoe menegaskan partai politik yang dipimpinnya menyusun strategi guna meraih suara dua digit (double digit) di Sulut pada Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
