Dimana Keberadaan Suami Mirna Salihin Usai Kasus Kopi Sianida Viral?

JAKARTA- Banyak yang mempertanyakan keberadaan suami Mirna Salihin usai kasus kopi sianida viral hingga jadi tanda tanya besar.

Pasalnya pria yang diketahui bernama Arief Soemarko itu tidak terlihat lagi setelah Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istrinya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/10/23) Arif Soemarko diketahui kini berada di Melbourne, Victoria, Australia. Kemungkinan ia meninggalkan Indonesia untuk melupakan kenangan buruk dan menghindari sorotan media. Dia pun hanya sesekali kembali ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya.

Arif Soemarko merupakan sosok yang tidak terlalu aktif di sosial media. Sehingga sangat sulit melacak keberadaannya melalui dunia maya. Postingan terakhir di laman Facebooknya dia unggah pada tahun 2017 lalu.

Terlihat Arief Soemarko mengenakan kaos abu-abu sedang duduk di atas kapal. Foto terakhirnya itu menunjukkan ia sedang berada dalam perjalanan ke Banjarmasin.