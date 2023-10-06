Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harga Beras Terus Naik, Yerry Tawalujan: Ada Baiknya Masyarakat Diversifikasi Pangan

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:19 WIB
Harga Beras Terus Naik, Yerry Tawalujan: Ada Baiknya Masyarakat Diversifikasi Pangan
Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan mengomentari usulan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang menganjurkan masyarakat mengonsumsi tidak hanya beras sebagai sajian utama.

Menurutnya, masyarakat juga harus terbiasa makan makanan seperti singkong maupun ubi.

"Masyarakat kita memang terbiasa makan nasi tiga kali sehari, tapi sebaiknya perlu biasakan untuk selingi dengan makan produk pangan lain, seperti singkong, ubi manis, jagung, sagu, dan produk sejenis supaya mengurangi ketergantungan terhadap beras," ujar Yerry, Jumat (6/10/2023).

Meski makanan utama tetap nasi, akan tetapi juga diselang-seling dengan makanan lainnya. Contohnya, makan nasi pada saat siang, lalu pagi dan malam makan makanan non-beras.

"Di daerah kepulauan Indonesia Timur masyarakat sudah terbiasa tidak bergantung pada beras sebagai makanan utama. Ada sagu dan singkong rebus sebagai alternatif konsumsi pengganti nasi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari," jelas Yerry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement