Harga Beras Terus Naik, Yerry Tawalujan: Ada Baiknya Masyarakat Diversifikasi Pangan

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan mengomentari usulan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang menganjurkan masyarakat mengonsumsi tidak hanya beras sebagai sajian utama.

Menurutnya, masyarakat juga harus terbiasa makan makanan seperti singkong maupun ubi.

"Masyarakat kita memang terbiasa makan nasi tiga kali sehari, tapi sebaiknya perlu biasakan untuk selingi dengan makan produk pangan lain, seperti singkong, ubi manis, jagung, sagu, dan produk sejenis supaya mengurangi ketergantungan terhadap beras," ujar Yerry, Jumat (6/10/2023).

Meski makanan utama tetap nasi, akan tetapi juga diselang-seling dengan makanan lainnya. Contohnya, makan nasi pada saat siang, lalu pagi dan malam makan makanan non-beras.

"Di daerah kepulauan Indonesia Timur masyarakat sudah terbiasa tidak bergantung pada beras sebagai makanan utama. Ada sagu dan singkong rebus sebagai alternatif konsumsi pengganti nasi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari," jelas Yerry.