20 Ribu Anak Stunting, Heru Budi Harap Anggaran Cukup untuk Perawatan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 20 ribu anak di DKI Jakarta mengalami stunting.

Heru Budi tidak menutup kemungkinan, data tersebut masih bisa bertambah. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta hingga perangkat di tingkat kelurahan, bersama dengan DPRD DKI terus melakukan pendataan terhadap anak-anak yang mengalami stunting.

"Memang kan stunting sekarang di DKI kurang lebih 20 ribu ya. Lurah dengan dinas, Sudin Kesehatan, memang kami bersama DPRD untuk mencari," kata Heru Budi di Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Heru Budi menjelaskan, bagi yang sudah terdata akan langsung diberi perawatan oleh Dinas Kesehatan. Harapannya, kata Heru, perawatan tersebut dapat menekan angka anak-anak yang terkena stunting.

Ia pun berharap agar anggaran yang saat ini dimiliki cukup untuk memberikan perawatan. Terlebih, ada standar khusus dalam penanganan anak stunting. Salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang cukup agar berat badan mereka tidak menurun.