Ruko Konveksi Sablon di Depok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

DEPOK - Sebuah ruko konveksi sablon di Jalan Kemang Raya RT 4 RW 2, Sukatani, Tapos, Kota Depok terbakar pada Kamis (5/10) malam. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Bagian yang terbakar ruko konveksi sablon. Penyebab diduga korsleting listrik," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi, Jumat (6/10/2023).

Denny menjelaskan bahwa luas area yang terbakar mencapai 40 meter persegi. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut.