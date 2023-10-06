Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko Konveksi Sablon di Depok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:03 WIB
Ruko Konveksi Sablon di Depok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

DEPOK - Sebuah ruko konveksi sablon di Jalan Kemang Raya RT 4 RW 2, Sukatani, Tapos, Kota Depok terbakar pada Kamis (5/10) malam. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Bagian yang terbakar ruko konveksi sablon. Penyebab diduga korsleting listrik," kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi, Jumat (6/10/2023).

 BACA JUGA:

Denny menjelaskan bahwa luas area yang terbakar mencapai 40 meter persegi. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut.

Halaman:
1 2
      
