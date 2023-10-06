Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekan Depan, Polisi Bakal Panggil Tersangka Kasus Pelecehan Miss Universe Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:06 WIB
Pekan Depan, Polisi Bakal Panggil Tersangka Kasus Pelecehan Miss Universe Indonesia
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi telah menetapkan Chief Operating Officer (COO) Miss Universe Indonesia berinisial ASD alias S sebagai tersangka kasus dugaan body checking para finalis Miss Universe Indonesia 2023.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka.

 BACA JUGA:

“Rencana minggu depan kita akan panggil (tersangka),” kata Hengki kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

Hengki mengatakan, dalam kasus ini pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak untuk menjamin objektivitas penyidikan.

 BACA JUGA:

“Dalam proses penyidikan kami, kami tidak sendiri. Kami melibatkan dari Kementerian PPA dan juga UPTDPPA DKI serta menggandeng ahli gender dan seksual, ahli korporasi, psikolog, ahli pidana, digital forensik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hengki menyebut bahwa koordinasi dengan berbagai pihak ini dilakukan guna menyempurnakan pasal yang akan menjerat tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897/perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163200/ponoes-U3E5_large.jpg
Ponpes Diduga Jadi Sarang Predator, Harus Ditutup jika Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083/pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155843/pelecehan_seksual-A2bi_large.jpg
Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155764/pelecehan_seksual-YWeJ_large.jpg
Kronologi Pelecehan Gadis ABG di Pesawat Citilink, Korban Menangis Histeris di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155758/penjara-xUWO_large.jpg
Pelaku Pelecehan Penumpang Pesawat Citilink Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement