HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkas Perkara Anak Bunuh Ibu Kandung Dilimpahkan ke Kejari Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:38 WIB
Berkas Perkara Anak Bunuh Ibu Kandung Dilimpahkan ke Kejari Depok
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Tim penyidik dari Polsek Cimanggis menyerahkan berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan ibu dan melukai ayah dengan tersangka Rifqi Azis Ramadhan (23) alias Azis ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.

Diketahui, Azis melakukan aksinya di tempat kejadian perkara (TKP) kediamannya Jalan Bakti ABRI No. 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis 10 Agustus 2023 silam.

"Untuk berkas (perkara dengan tersangka Rifqi Azis) sudah kita serahkan ke JPU (Tahap 1)," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso saat dikonfirmasi, Jumat (6/10/2023).

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah menyebut berkas perkara atas nama Rifqi berdasarkan informasi dari penyidik dan petugas PTSP Kejari Depok telah dikirimkan.

"Untuk berkas perkara atas nama Rifqi yang dari Polsek Cimanggis berdasarkan informasi dari penyidik dan petugas PTSP Kejaksaan Negeri Depok berkas tersebut telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Depok oleh penyidik," ucap Arief.

Halaman:
1 2
      
