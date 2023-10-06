Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencuri Rumah Warga di Tambora Ditangkap, Aksinya seperti Spiderman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |12:01 WIB
Pencuri Rumah Warga di Tambora Ditangkap, Aksinya seperti Spiderman
Pelaku pencurian rumah di Tambora (foto: dok ist)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pencurian berinisial MM alias Lana (32) setelah melakukan aksi pencurian di rumah warga di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan dalam aksinya pelaku memanjat ke lantai empat rumah tetangga korban layaknya tokoh fiksi Spiderman.

“Pelaku beraksi dengan nekat memanjat dari sebuah gang kecil menuju rumah korban, melewati empat rumah lainnya seperti tokoh fiksi Spiderman, dan akhirnya pelaku sampai di lantai empat rumah korban,” kata Putra kepada wartawan Jumat (6/10/2023).

Putra mengatakan, pelaku melancarkan aksinya itu pada 30 September 2023 lalu. Pelaku, kata Putra masuk ke rumah yang ingin dicurinya melalui lantai empat rumah korban.

