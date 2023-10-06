Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ceburkan Atribut ke Kolam Bundaran HI saat Unjuk Rasa, 12 Aktivis Greenpeace Diamankan Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |12:15 WIB
Ceburkan Atribut ke Kolam Bundaran HI saat Unjuk Rasa, 12 Aktivis Greenpeace Diamankan Polisi
Aktivis Greenpeace menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak 12 orang demonstran diamankan Polisi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (6/10/2023) pukul 05.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, para pendemo tersebut datang saat pagi buta membawa beberapa atribut berupa ornamen gurita.

 BACA JUGA:

"Tadi pagi tepatnya sekitar jam 5 lewat hampir setengah 6 pagi tadi ada beberapa orang yang datang ke bundaran HI dengan membawa beberapa atribut," ujar Komarudin saat dikonfirmasi.

Dari informasi yang dihimpun, pendemo tersebut merupakan aktivis Greenpeace. Mereka, memasukkan ornamen gurita raksasa ke dalam kolam Bundaran HI.

 BACA JUGA:

"Kemudian berhenti di HI dan masuk ke areal kolam. Sudah diberikan imbauan, oleh petugas, namun tidak diindahkan dan sekitar 10-12 orang menceburkan diri," paparnya.

"Mereka memasukkan barang-barang tersebut dan langsung kita amankan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174880/delpedro-Yqw7_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar 17 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173956/dpr-KQ9l_large.jpg
Puan Akhirnya Minta Maaf soal Demo Ricuh Agustus yang Sebabkan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172714/yusril-IEFf_large.jpg
Yusril: Proses Hukum Tersangka Kerusuhan Demo Harus Sistemik, Cepat, dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172316/fpi-DQNJ_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Simpatisan FPI Jadi Tersangka Penghasutan Penjarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172201/kabaraeskrim-TDUq_large.jpg
959 Orang Tersangka Demo Anarkis Akhir Agustus Tersebar di 15 Polda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172177/demo-E6W1_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 959 Orang Tersangka Demo Anarkis, 295 Diantaranya Pelajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement