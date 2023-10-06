Ceburkan Atribut ke Kolam Bundaran HI saat Unjuk Rasa, 12 Aktivis Greenpeace Diamankan Polisi

JAKARTA - Sebanyak 12 orang demonstran diamankan Polisi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (6/10/2023) pukul 05.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, para pendemo tersebut datang saat pagi buta membawa beberapa atribut berupa ornamen gurita.

"Tadi pagi tepatnya sekitar jam 5 lewat hampir setengah 6 pagi tadi ada beberapa orang yang datang ke bundaran HI dengan membawa beberapa atribut," ujar Komarudin saat dikonfirmasi.

Dari informasi yang dihimpun, pendemo tersebut merupakan aktivis Greenpeace. Mereka, memasukkan ornamen gurita raksasa ke dalam kolam Bundaran HI.

"Kemudian berhenti di HI dan masuk ke areal kolam. Sudah diberikan imbauan, oleh petugas, namun tidak diindahkan dan sekitar 10-12 orang menceburkan diri," paparnya.

"Mereka memasukkan barang-barang tersebut dan langsung kita amankan," imbuhnya.