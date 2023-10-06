Mobil Pikap Angkut Barang Elektronik Nyebur Kali di Depok

DEPOK - Sebuah mobil pikap Mitshubishi Colt dengan bernomor polisi B 9260 SAJ bermuatan barang elektronik nyebur ke Kali Cikumpa, di Jalan Raya KSU, Sukmajaya, Kota Depok pada, Jumat (6/10/2023) siang.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, mobil pikap berwarna hitam menabrak pembatas kali dari beton di depan rumah makan Pondok Gurame. Terlihat, posisi mobil pikap dalam keadaan roda depan dan belakang sebelah kanan kemudi di bagian atas. Kondisi satu pengemudi dan dua kernet pun dikabarkan dalam keadaan selamat.

Terlihat pembatas kali dari beton hancur. Sedangkan mobil pikap ringsek pada bagian depan kemudi dan kaca pecah.

Sementara itu, muatan barang elektronik seperti kulkas telah berhasil dievakuasi dari dasar kali secara manual. Terlihat telah hadir dilokasi petugas kepolisian Satlantas Polres Metro Depok dan Dishub Kota Depok.

BACA JUGA: Lukas Enembe Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Vonis

Terlihat dua unit mobil derek dari Satlantas Polres Depok dan Dishub Kota Depok serta satu unit pemadam kebakaran ukuran medium standby dilokasi kejadian.

Terkini mobil pikap masih berada di dasar kali menunggu dievakuasi petugas gabungan. Sementara situasi lalu lintas di Jalan KSU Raya terpantau ramai lancar meski ada sejumlah pengendara berhenti untuk sekedar melihat mobil pikap yang terjun bebas tersebut.

(Angkasa Yudhistira)