HOME NEWS MEGAPOLITAN

Plafon Lorong di Balai Kota Bogor Ambruk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:07 WIB
Plafon Lorong di Balai Kota Bogor Ambruk
Bangunan plafon Balai Kota ambruk (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Plafon lorong yang berada di kompleks Balai Kota Bogor mendadak ambruk, Jumat (6/10/2023). Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.15 WIB. Tampak sebagian plafon di lorong yang menghubungkan perkantoran di kompleks Balai Kota Bogor sudah ambruk.

Terlihat batang baja ringan yang menopang plafon tersebut terlepas. Beberapa kabel yang berada di plafon tersebut juga ikut terbawa ambruk.

Pegawai Pemkot Bogor dan Satpol PP yang mengetahui kejadian itu bergegas mendekat ke lokasi. Lorong langsung ditutup dengan water barrier dan traffic cone agar tidak ada yang melintas.

"Awas, awas jangan deket-deket," ucap salah satu pegawai Pemkot Bogor di lokasi.

Hingga saat ini, material plafon yang ambruk masih belum dibersihkan. Beberapa motor yang sempat terpakir di dekat lokasi langsung dipindahkan oleh pemiliknya ke tempat yang lebih aman.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
