INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alami Pecah Ban, Mobil Pikap Pengangkut Tabung Gas Terguling di Tol JORR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:38 WIB
Alami Pecah Ban, Mobil Pikap Pengangkut Tabung Gas Terguling di Tol JORR
Kecelakaan di Tol Jorr (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Mobil pengangkut tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram terguling di ruas Tol JORR KM 30+800. Kejadian ini terjadi pada Jumat (6/10/2023) siang tadi.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sutikno menyebutkan mobil pengangkut gas bernopol B 9614 PAK yang dikemudikan MDYL (29) tengah melaju mengarah Lenteng Agung.

"Di TKP kendaraan pick-up mengalami pecah ban sehingga kendaraan tergelincir lanjut terbalik," kata Sutikno dalam keterangannya, Jumat.

Akibat peristiwa itu, lanjut Sutikno, pengemudi mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri.

“Pengemudi mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri lanjut dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda,” jelasnya.

Dalam video yang dilihat, terlihat mobil dalam kondisi terbalik di jalur tengah jalan tol. Kemudian terlihat pula tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram yang diangkut berada di bahu jalan.

(Awaludin)

      

