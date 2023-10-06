Sosok Haji Nawi, Tuan Tanah di Jakarta Selatan yang Jadi Nama Jalan dan Stasiun MRT

JAKARTA- Sosok Haji Nawi, Tuan Tanah di Jakarta Selatan yang namanya jadi nama jalan dan Stasiun MRT akan dibahas dalam artikel ini

Haji Nawi terkenal sebagai nama jalan di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Nama ini juga digunakan sebagai nama stasiun MRT di daerah tersebut.

Salah satu hal yang akan menjadi pertanyaan adalah siapakah Haji Nawi hingga namanya menjadi abadi sebagai nama jalan? Berikut penjelasannya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/10/2023) Haji Nawi adalah seorang tuan tanah kaya dari Gandaria, Jakarta Selatan. Bahkan, namanya sangat terkenal sebagai orang terkaya di wilayah tersebut.

Haji Nawi lahir di Jakarta pada tahun 1877 dan dikenal sebagai orang yang murah hati dan sangat pandai. Lahir dan besar di Jakarta, Haji Nawi memiliki darah keturunan Cirebon dari sang kakek. Haji Nawi memiliki 7 orang anak dari 4 pernikahan.