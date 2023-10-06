Alami Gangguan Jiwa, Kakek 65 Tahun Tewas Loncat dari Lantai 6 Apartemen di Tangerang

TANGERANG - Seorang pria paruh baya berinisial TS (65) jatuh dari gedung apartemen di wilayah Kecamatan Tangerang pada Senin 2 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. Korban diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga terjun dari ketinggian lantai 6.

Kapolsek Tangerang, AKP Suyatno menuturkan bahwa saksi yang menemukan TS sedang berjaga di pintu masuk Apartemen Modernland Tower Hijau. Lantas saksi mendengar suara benda terjatuh disekitar area parkiran mobil. Saat diperiksa ia melihat korban sudah dalam posisi telungkup di tanah.

"Setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada management apartemen dan setelah dilakukan pengecekan, korban dalam keadaan tertelungkup sudah meninggal dunia dan kaki dalam keadaan patah," katanya, Jumat (6/10/2023).

Anggota Polsek Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya yang menerima laporan via telepon dari anak korban langsung mendatangi lokasi kejadian (TKP). Keluarga juga menuturkan bahwa korban pernah mencoba melakukan hal yang sama, namun saat itu gagal.