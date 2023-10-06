Honda City dan Avanza Tabrakan Karena Ada Galon Jatuh di Tol Jagorawi

BOGOR – Kecelakaan menimpa dua unit mobil di Tol Jagorawi tepatnya KM 22, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, mobil Honda City dan Toyota Avanza melaju dari arah Cibinong menuju Jakarta.

"Setiba di TKP kendaraan 1 (Honda City) berada di lajur 1, ada 3 galon kosong yang jatuh dari truk," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Pengemudi mobil Honda City pun berusaha menghindari galon tersebut. Pada saat bersamaan, muncul mobil Toyota Avanza yang melaju di lajur 2.

"Kendaraan 2 (Toyota Avanza) dari lajur 2 mengambil lajur satu dan menabrak kendaraan 2 (Honda City) di depannya," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakan ini. Petugas yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan. "Korban nihil," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )