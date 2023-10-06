Ini Dugaan Pemicu Turap Ambrol yang Tewaskan Satu Orang Pekerja di Tangsel

TANGSEL - Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas ambrolnya proyek pembangunan turap di Kali Serua, Perumahan Villa Bintaro Regency, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (6/10/2023).

Kejadian itu menyebabkan satu pekerja atas nama Herman (35) tewas, dan lima lainnya mengalami luka-luka. Sementara ini, polisi menduga bahwa pemicunya adalah penggunaan ekskavator yang memicu getaran hingga membuat dinding turap di bagian atas bergeser.

"Sementara kita duga disebabkan getaran dari ekskavator menyebabkan tembok di atasnya runtuh, yang menimpa pekerja yang ada di bawahnya," ungkap Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodiq.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Semula sejumlah pekerja tengah memasang besi yang akan digunakan sebagai pondasi pengecoran turap. Di sisi lain, seunit ekskavator terus mengeruk kedalaman kali.

"Pekerja sedang melakukan pekerjaan merakit besi untuk cakar ayam untuk pondasi cor pinggir Kali Serua," pungkasnya.

(Awaludin)