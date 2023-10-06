Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jumat Curhat, Polsek Mampang Pasang Spanduk Waspada Curanmor di Warung Kerek

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:44 WIB
Jumat Curhat, Polsek Mampang Pasang Spanduk Waspada Curanmor di Warung Kerek
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Mampang Prapatan menggelar Jumat curhat dengan para pedagang 'Warung Kerek' di Kuningan Barat. Dalam kesempatan itu, juga dilanjutkan memasang spanduk Waspada Curanmor.

Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y. Kanitero menjelaskan, dalam kegiatan itu warga diimbau agar para pedagang warung kerek tetap waspada dan mengantisipasi terhadap adanya potensi kejahatan.

"Khususnya curanmor, melihat kondisi warung yang tidak ada tempat parkir, sehingga para penjual memarkirkan motor sembarangan di pinggir jalan kecil yang memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatannya," kata David, Jumat (6/10/2023).

Menurut David, warga harus melakukan pengamanan motor dengan menggunakan kunci ganda. Sehingga, kata David, dapat menghambat pelaku curanmor saat berusaha mengambil motor.

Selain itu, David juga memberikan imbauan supaya dapat mencegah bahaya kebakaran.

"Dengan tidak membuat sumber api baik melalui kompor yang lupa untuk mematikan atau membuang puntung rokok yang belum mati dengan sembarangan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
