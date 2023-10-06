Puluhan Ribu Massa Syarikat Islam Gelar Pengajian Nasional di Istiqlal Besok

Puluhan Ribu Massa Syarikat Islam Akan Hadiri Pengajian Nasional/Ilustrasi: Antara

JAKARTA – Puluhan ribu massa Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan silaturahmi dan pengajian nasional menyambut perayaan milad ke-118, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Silaturahmi dan pengajian nasional tersebut mengambil tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa”.

“Akan dihadiri sekitar 50 ribuan kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, Sabtu (6/10/2023).

Kegiatan tersebut sebut Ferry, Sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

“Saat ini fenomena politik destruktif yang saling menjatuhkan dan menyebarkan berita bohong (hoaks) sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan,” tutup Ferry.

Sementara itu, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengimbau kepada para kontestan maupun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa.

“Hal yang paling penting, bahwa pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai,” ujarnya.

Hamdan Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menanggapi fenomena penegakan hukum belakangan ini.

“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan,” terangnya.