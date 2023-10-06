Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Simpulkan Kasus Tewasnya Ibu dan Anak di Depok Bunuh Diri, Ini Penjelasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:59 WIB
Polisi Simpulkan Kasus Tewasnya Ibu dan Anak di Depok Bunuh Diri, Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyimpulkan hasil penyelidikan kasus temuan dua jenazah ibu berinisial GAH (64) dan anak DAW (38) yang ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini, ibu dan anak tersebut dipastikan meninggal akibat bunuh diri.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa kesimpulan itu didapatkan dari adanya hasil penyelidikan interkolaborasi profesi dari berbagai ahli dan petunjuk yang ditemukan di lokasi keduanya bunuh diri.

“Kami menemukan petunjuk penting isi dari laptop yang mungkin pernah kami sampaikan ‘to you whomever’ dan juga HP yang kami temukan yang pernah ditulis tanggal 23 Februari 2023 dan DNA ditemukan di HP,” kata Hengki saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

Hengki kemudian membeberkan isi curhatan korban DAW yang ada di ponsel miliknya pada 23 Februari 2023. Dalam curhatan itu, DAW mengisyaratkan korban ingin bunuh diri.

“Saya sudah capek dengan kehidupan, saya capek dengan semua kebohongan, saya capek dengan mama saya yang delusional dan tidak pernah sadar-sadar, saya sudah depresi selama 2 tahun saya mau bunuh diri,” ujar Hengki saat membacakan curhatan itu.

Kemudian pada 27 Juli 2023, lanjut Hengki, pihaknya menemukan sebuah pesan yang ada di laptop korban yang berjudul ‘to you whomever’.

“Jika ada yang membaca ini maka itu saya sudah mati bersama ibu saya. Tergantung apakah dia akan menunjukannya atau tidak,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
