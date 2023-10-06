Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Simpulkan Ibu dan Anak di Cinere Bunuh Diri, Polisi: Metodenya Pernah Ditemukan di Jepang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:07 WIB
Simpulkan Ibu dan Anak di Cinere Bunuh Diri, Polisi: Metodenya Pernah Ditemukan di Jepang
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menyimpulkan bahwa kematian ibu berinisial GAH (64) dan anak DAW (38) yang ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, akibat bunuh diri.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebutkan bahwa metode bunuh diri keduanya disebut mirip dengan cara kematian yang ditemukan di Jepang.

"Tadi kami sempat berdiskusi dengan tim psikologi forensik, ternyata metode bunuh diri ini juga pernah ditemukan di Jepang," kata Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (6/10/2023).

DAW, kata Hengki, kerap menggunakan mesin pencarian di internet untuk berselancar mencari informasi terkait Jepang. Hengki menjelaskan bahwa kediaman korban tertutup plastik. Pintu rumah pun dikunci dari dalam.

"Jadi TKP ditemukannya jenazah itu ukuran 1,8x1 meter, kecil sekali ya. Jadi ditutup semua jendela-jendela sempit itu dan ditemukan semua bantal, atau senderan," ujarnha.

"Termasuk Grace dan David, semua sudah dipersiapkan bantal untuk berdiam mengurung diri dalam kamar mandi ataupun ruang tersebut," sambungnya.

