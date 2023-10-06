Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Lapak Hangus Terbakar di Cakung Jaktim

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:17 WIB
Puluhan Lapak Hangus Terbakar di Cakung Jaktim
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Rusun RPTRA Albo Lestari, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jumat, (6/10/2023) pukul 19.50 WIB. Puluhan lapak pun hangus terbakar.

Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut yang menyambar tumpukan kayu. Puluhan petugas dan 15 unit mobil damkar pun dikerahkan untuk memadamkan api.

"Pengerahan Unit 15 (mobil Damkar) Personil: 75 Personil," tulis dalam laporan BPBD DKI Jakarta.

Namun petugas kesulitan untuk memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudaj terbakar. Diperkirakan puluhan lalak terbakar.

Kobaran api dengan cepatnya meludeskan puluhan lapak. Saat ini, petugas masih berusaha memadamkan api.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
