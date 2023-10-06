Hujan Angin di Bogor, Dua Titik Pohon Tumbang

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada dua kejasian pohon tumbang di wilayah Kabupaten Bogor. Pohon tersebut tumbang karena hujan deras disertai angin kencang.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan lokasi pohon tumbang pertama terjadi di Jalan Raya Bogor-Parung. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB sore tadi.

"Akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sepanjang akses Jalan Bogor-Parung," kata Jalaludin dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Tim TRC BPBD yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi pohon. Sekitar 30 menit, pohon tumbang berhasil dibersihkan petugas.

"Untuk saat ini pohon tumbang sudah dievakuasi," jelasnya.

Lokasi kedua, lanjut Jalal, pohon tumbang terjadi di jalur lingkar luar Stadion Pakansari Cibinong. Pohon tumbang tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian yang kini telah dievakuasi.

"Saat ini pohon tumbang yang menutup sebagian jalan telah dievakuasi," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)