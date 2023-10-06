Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, 7 Pelajar Diamankan Polisi di Sukaraja Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:32 WIB
Hendak Tawuran, 7 Pelajar Diamankan Polisi di Sukaraja Bogor
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 7 pelajar diamankan polisi di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan karena hendak menggelar aksi tawuran.

"Diamankannya para remaja tersebut berawal dari adanya informasi aksi tawuran dari warga. Kami mendatangi lokasi dengan bantuan warga berhasil mengamankan 5 pelajar," kata Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang, Jumat (6/10/2023).

Selain itu, polisi juga mengamankan dua pelajar lainnya dari lokasi yang berbeda. Ketujuh pelajar itu langsung digiring ke Mako Polsek Sukaraja.

"Dari hasil penyisiran yang kita lakukan bersama warga berhasil kita temukan senjata tajam 6 jenis samurai dan 4 clurit di lokasi berbeda dari diamankannya para pelajar tersbut," ungkap Birman.

Berdasarkan pemeriksaan, para pelajar itu akan menggelar tawuran dengan melibatkan beberapa sekolah. Saat ini, mereka masih berada di Polsek Sukaraja untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Orang tua, pihak sekolah dan tokoh masyarakat dari tempat tinggal masing-masing pelajar tersbut pun kita lakukan pemanggilan untuk selanjutnya di lakukan pembinaan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
bogor Tawuran
