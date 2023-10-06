Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Lapak Sampah di Cakung Jaktim Belum Padam, Ratusan Personel dan Puluhan Mobil Damkar Dikerahkan

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:35 WIB
Kebakaran Lapak Sampah di Cakung Jaktim Belum Padam, Ratusan Personel dan Puluhan Mobil Damkar Dikerahkan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di Jalan Rusun RPTRA Albo Lestari, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jumat, (6/10/2023) belum juga padam. Diketahui, kebakaran itu mulai terjadi sekitar pukul 19.40 WIB.

Puluhan petugas masih berjibaku melakukan upaya pemadaman. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) kesulitan untuk memadamkan api karena banyak bahan yang mudah terbakar.

Api nampak membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut dan jumlah korban. Namun, dsri informasi yang diperoleh terdapat 4 lapak sampah yang hangus terbakar.

"Kita mengerahkan 130 personel dengan 28 Unit mobil damkar," ujar Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

"Situasi saat ini merah. Ada kemungkinan perambatan," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Kebakaran Cakung kebakaran
