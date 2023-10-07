Peristiwa 7 Oktober: Wafatnya Sang Pahlawan Bung Tomo

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 7 Oktober tiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah, Wafatnya pahlawan Indonesia Bung Tomo dan kelahiran Presiden Rusia Vladimir Putin.

Untuk mengingat sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 7 Oktober dari Wikipedia, antara lain:

1. Meninggalnya Bung Tomo

Sutomo, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun). Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo, adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fraksi Partai Golkar (FPG) agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007.

Akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta.

BACA JUGA: Kala Bung Tomo Menikah di Masa Revolusi Lalu Menyesal Bak Jilat Ludah Sendiri

2. Dimulainya Perang Afghanistan

Perang Afghanistan (2001-sekarang) dimulai pada Oktober 2001. Setelah serangan WTC 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye Perang Melawan Terorisme mereka di Afganistan, dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban, yang dituduh melindungi al-Qaeda, serta untuk menangkap Osama bin Laden.

Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO antara lain Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi(Operation Enduring Freedom).