Dini Hari, Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Sarmi Papua

PAPUA - Gempa tektonik berkekuatan 3,4 magnitudo mengguncang Sarmi, Papua pada Jumat (7/10/2023) pukul 03.47 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Mag:3.4, 07-Oct-2023 03:47:51WIB, Lok:2.44LS, 139.02BT (20 km BaratLaut SARMI-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.44 Lintang Selatan dan 139.02 Bujur Timur.

"20 kilometer Barat Laut Sarmi Papua Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)