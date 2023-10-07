Gempa Lagi di Indonesia, Kali Ini Guncang Pangandaran

PANGANDARAN - Gempa tektonik berkekuatan 3,5 magnitudo mengguncang Pangandaran, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (7/10/2023) pukul 04.41 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.56 Lintang Selatan dan 108.60 Bujur Timur.

"96 kilometer Tenggara Pangandaran Jabar. Kedalaman 15 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)