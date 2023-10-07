Gempa di Dini Hari Guncang Maluku

MALUKU - Gempa tektonik berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang Maluku Barat Daya pada Jumat (7/10/2023) pukul 04.46 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7.34 Lintang Selatan dan 129.28 Bujur Timur.

"188 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya. Kedalaman 176 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)