Gempa Tektonik Guncang Sigi di Pagi Hari

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 2,7 magnitudo mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (7/10/2023) pukul 05.00 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1.36 Lintang Selatan dan 120.11 Bujur Timur.

Mag:2.7, 07-Oct-2023 05:00:44WIB, Lok:1.36LS, 120.11BT (25 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BM

"25 kilometer Timur Laut Sigi, Sulteng. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)