Benarkah Depok Merdeka Duluan Dibandingkan Indonesia? Ini 4 Faktanya

Ilustrasi untuk sejarah kemerdekaan Depok di masa lalu (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA- Ternyata ada banyak publik yang sangat penasaran benarkah Depok merdeka duluan dibandingkan Indonesia? Kenyataannya sejarah daerah Depok sangat menarik untuk dikaji.

BACA JUGA:

Kenapa Disebut Belanda Depok? Begini Kisahnya

Kota Depok memang selalu menghadirkan kejutan yang tidak disangka-sangka. Pasalnya lagi-lagi kota tersebut membuat heboh karena ternyata pernah menjadi negara merdeka yang berdaulat sebelum NKRI terbentuk dan merdeka.

Tentu saja informasi satu ini sontak menghebohkan banyak publik tanah air. Terlebih ada beberapa fakta yang meyakini kebenaran dari kota Depok yang merdeka duluan dibandingkan dengan Indonesia. Benarkah demikian?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (7/10/2023) terkait fakta Depok yang merdeka duluan ketimbang negara Indonesia.

4 Fakta Kota Depok

1. Terbentuk Karena Warisan Cornelis Chastelein

Fakta pertama di balik Kota Depok yang merdeka lebih dulu ketimbang negara Indonesia karena dulunya terbentuk oleh warisan Cornelis Chastelein.

Sosok yang satu ini adalah warga Belanda keturunan Prancis yang bekerja di kongsi dagang VOC.

Cornelis Chastelein memiliki agama Katolik yang kuat dan menentang perdagangan bisnis VOC pada tahun 1675 karena dianggap bertentangan dengan ajaran di Kitab Injil. Oleh karena itu dirinya memilih keluar dan bekerja sebagai pengusaha. Lalu usaha yang ditekuninya membuat dirinya menjadi kaya raya dan memiliki tanah seluas 1240 ha di selatan Jakarta. Lokasi tersebut ia manfaatkan untuk menanam coklat, sirsak, nangka, dan belimbing, rempah serta kopi.