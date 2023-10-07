Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Halmahera Barat Diguncang Gempa M3,4 Pagi Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:09 WIB
Halmahera Barat Diguncang Gempa M3,4 Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 terjadi di daerah Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Sabtu (7/10/2023). Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 07.23 WIB.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di 52 KM Halmahera Barat. Adapun, kedalaman gempa di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.4, 07-Oct-2023 07:23:19WIB, Lok:1.48LU, 127.14BT (52 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun resmi BMKG di media sosial (medsos) X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Halmahera Barat diimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Halmahera Barat gempa
