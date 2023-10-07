Jokowi Hadiri Konsolidasi Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10/2023).

Pantauan MNC Portal, Jokowi tiba di Gedung SICC sekira pukul 09.48 WIB. Jokowi datang dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

Kedatangan Jokowi itu langsung disambut meriah oleh belasan ribu relawannya dengan kaos berwana hitam bertuliskan '2024 Apa Kata Jokowi' yang sudah datang sejak pagi tadi. Mereka terus bersorak sambil mengabadikan momen tersebut dengan ponsel.

"Jokowi, Jokowi," teriak relawan.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. Kehadiran Presiden RI ke-7 tersebut sekaligus akan memberikan pidato arahan di hadapan sekitar 14.000 relawan.

Jumlah peserta konsolidasi diperkirakan mencapai 14.000 orang berdasarkan data. tim pelaksana. Bahkan sangat mungkin jumlah tersebut bertambah.

Turut hadir dalam konsolidasi ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berserta sang istri dengan jajaran pengurus partai.

