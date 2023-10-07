Hadiri Konferensi IFTA, Stafsus Presiden Tekankan Pentingnya Industri Ramah Lingkungan

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono hadir dalam Konferensi International Federation of Technical Analysts (IFTA) 2023. Acara tahunan ke-36 yang mengangkat tema Unify the Diversity Towards Alpha ini berlangsung pada 5–7 Oktober 2023 di Jakarta, DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Diaz menekankan bahwa dunia, termasuk Pemerintah Indonesia, sedang mendorong peralihan menuju industri yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi emisi, salah satunya melalui Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia pada 2030.

BACA JUGA:

Untuk itu, Diaz mendorong para analis bukan hanya memperhitungkan keuntungan, melainkan juga sekaligus rekam jejak kontribusi lingkungan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan begitu, terdapat keterlibatan secara tidak langsung untuk menjaga bumi ke depannya.

“Saat ini waktu yang tepat mengingat tren di dunia sedang berkembang ke arah industri yang lebih ramah lingkungan, termasuk di Indonesia, yang terlihat dari sejumlah kebijakan dengan tujuan mengurangi emisi,”

BACA JUGA:

Cegah Pencemaran Lingkungan, Mahasiswa Rancang Alat Pengolahan Limbah Porang

IFTA merupakan organisasi non-profit internasional dengan anggota di 24 negara yang menawarkan sertifikasi kepada analis teknis di seluruh dunia.