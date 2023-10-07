Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Konferensi IFTA, Stafsus Presiden Tekankan Pentingnya Industri Ramah Lingkungan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |12:25 WIB
Hadiri Konferensi IFTA, Stafsus Presiden Tekankan Pentingnya Industri Ramah Lingkungan
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono hadir dalam Konferensi International Federation of Technical Analysts (IFTA) 2023. Acara tahunan ke-36 yang mengangkat tema Unify the Diversity Towards Alpha ini berlangsung pada 5–7 Oktober 2023 di Jakarta, DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Diaz menekankan bahwa dunia, termasuk Pemerintah Indonesia, sedang mendorong peralihan menuju industri yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi emisi, salah satunya melalui Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia pada 2030.

 BACA JUGA:

Untuk itu, Diaz mendorong para analis bukan hanya memperhitungkan keuntungan, melainkan juga sekaligus rekam jejak kontribusi lingkungan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan begitu, terdapat keterlibatan secara tidak langsung untuk menjaga bumi ke depannya.

“Saat ini waktu yang tepat mengingat tren di dunia sedang berkembang ke arah industri yang lebih ramah lingkungan, termasuk di Indonesia, yang terlihat dari sejumlah kebijakan dengan tujuan mengurangi emisi,”

BACA JUGA:

Cegah Pencemaran Lingkungan, Mahasiswa Rancang Alat Pengolahan Limbah Porang 

IFTA merupakan organisasi non-profit internasional dengan anggota di 24 negara yang menawarkan sertifikasi kepada analis teknis di seluruh dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091735/lingkungan-UXQ3_large.jpg
Soal Masalah Lingkungan, Survei Ungkap 30,6% Publik Merasa Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028351/sistem-deteksi-kerentanan-iklim-klhk-diapresiasi-pbb-jadi-inovasi-publik-terbaik-Pv90Mp2lU1.jpg
Sistem Deteksi Kerentanan Iklim KLHK Diapresiasi PBB, Jadi Inovasi Publik Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/337/3027077/soroti-masalah-sampah-stafsus-presiden-hati-hati-dampaknya-ke-lingkungan-2gU6hdag6g.jpg
Soroti Masalah Sampah, Stafsus Presiden: Hati-Hati Dampaknya ke Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023440/terapkan-bangunan-hijau-pilar-ungkap-biaya-tinggi-jadi-penghalang-utama-di-tangsel-hAdu8mUuPT.jpg
Terapkan Bangunan Hijau, Pilar Ungkap Biaya Tinggi Jadi Penghalang Utama di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009030/pemerintah-diminta-hitung-target-pengurangan-emisi-termasuk-dari-pengawalan-voorijder-olQDvnFTR3.jpeg
Pemerintah Diminta Hitung Target Pengurangan Emisi, Termasuk dari Pengawalan Voorijder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/338/2968776/masa-tenang-pemilu-berbagai-elemen-masyarakat-gotong-royong-bersihkan-apk-di-jakarta-kQu2FLK2pG.jpeg
Masa Tenang Pemilu, Berbagai Elemen Masyarakat Gotong Royong Bersihkan APK di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement