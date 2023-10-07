Bagi-Bagi Sepeda, Jokowi Beri Tebak-tebakan ke Relawan: Jauh di Mata Dekat di Hati, Apa Itu?

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi hadiah sepeda kepada relawan dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. Hadiah diberikan usai Jokowi memberi dua pertanyaan kepada relawan.

Pertanyaan tersebut diberikan oleh Jokowi usai memberikan sambutan dan arahannya di hadapan belasan ribu relawannya dari atas panggung.

"Jauh di mata dekat di hati," tanya Jokowi di lokasi, Sabtu (7/10/2023).

"Empedu," jawab relawan bernama Beti.

Jokowi kemudian memberikan Beti hadiah berupa sepeda. Suara tepuk tangan dan riuh teriak para relawan menggema di dalam gedung SICC. Jokowi lantas memberikan pertanyaan keduanya kepada para relawan.

"Apa yang selalu naik tapi tidak pernah turun?," tanya Jokowi lagi.

"Siap izin menjawab, umur," jawab relawannya lainnya, Ajeng.