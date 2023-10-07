Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagi-Bagi Sepeda, Jokowi Beri Tebak-tebakan ke Relawan: Jauh di Mata Dekat di Hati, Apa Itu?

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:02 WIB
Bagi-Bagi Sepeda, Jokowi Beri Tebak-tebakan ke Relawan: Jauh di Mata Dekat di Hati, Apa Itu?
Presiden Jokowi bagikan sepeda ke Relawan Alap-Alap Jokowi (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi hadiah sepeda kepada relawan dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. Hadiah diberikan usai Jokowi memberi dua pertanyaan kepada relawan.

Pertanyaan tersebut diberikan oleh Jokowi usai memberikan sambutan dan arahannya di hadapan belasan ribu relawannya dari atas panggung.

"Jauh di mata dekat di hati," tanya Jokowi di lokasi, Sabtu (7/10/2023).

"Empedu," jawab relawan bernama Beti.

Jokowi kemudian memberikan Beti hadiah berupa sepeda. Suara tepuk tangan dan riuh teriak para relawan menggema di dalam gedung SICC. Jokowi lantas memberikan pertanyaan keduanya kepada para relawan.

"Apa yang selalu naik tapi tidak pernah turun?," tanya Jokowi lagi.

"Siap izin menjawab, umur," jawab relawannya lainnya, Ajeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement