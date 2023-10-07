Dorong Pemilu 2024 Damai, Jokowi: Relawan Harus Jadi Sistem Pendingin

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada relawannya untuk menjaga Pemilu 2024 berjalan dengan damai. Tidak ada ujaran kebencian dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat sambutan dalam Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10/2023).

"Berkaitan dengan 2024. Kita berharap, kita semuanya berharap agar jalannya Pemilu itu berjalan dengan damai dan tidak ada lagi yang namanya ujaran kebencian, setuju? Tidak ada lagi yang namanya hoax, kabar bohong, setuju?," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan gembira. Karena, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan memperkuat persatuan.

"Pemilu harus kita jalani dengan riang dan gembira, setuju? Karena tiap 5 tahun Pemilu ada terus, ada terus ada terus. Kalau tiap Pemilu saling membenci, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling merendahkan, kapan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa yang besar itu kalau kita kuat persatuan kita," ungkapnya.

"Kalau negara ini mau menjadi besar, harus memperkuat kerukunan di antara kita. Jangan sampai Pemilu membuat terpecah-belah," sambungnya.