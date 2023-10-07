Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Pemilu 2024 Damai, Jokowi: Relawan Harus Jadi Sistem Pendingin

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:48 WIB
Dorong Pemilu 2024 Damai, Jokowi: Relawan Harus Jadi Sistem Pendingin
Presiden Joko Widodo (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada relawannya untuk menjaga Pemilu 2024 berjalan dengan damai. Tidak ada ujaran kebencian dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat sambutan dalam Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10/2023).

"Berkaitan dengan 2024. Kita berharap, kita semuanya berharap agar jalannya Pemilu itu berjalan dengan damai dan tidak ada lagi yang namanya ujaran kebencian, setuju? Tidak ada lagi yang namanya hoax, kabar bohong, setuju?," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan gembira. Karena, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan memperkuat persatuan.

"Pemilu harus kita jalani dengan riang dan gembira, setuju? Karena tiap 5 tahun Pemilu ada terus, ada terus ada terus. Kalau tiap Pemilu saling membenci, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling merendahkan, kapan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa yang besar itu kalau kita kuat persatuan kita," ungkapnya.

"Kalau negara ini mau menjadi besar, harus memperkuat kerukunan di antara kita. Jangan sampai Pemilu membuat terpecah-belah," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Pilpres 2024 Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement