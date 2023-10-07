Program Andalan Ganjar Pranowo untuk Memajukan Indonesia

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memberitahukan visi-misi yang akan ia lakukan jika memenangi pertarungan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Dengan tiga pondasi program yaitu, lipat gandakan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan basmi korupsi yang akan menjadi andalan bagi Calon Presiden 2024 tersebut.

“Dalam hal kemakmuran, perlu ada peningkatan PDB per kapita menjadi dua kali lipat dari saat ini. Dalam aspek Kesehatan, saya ingin satu desa harus ada satu puskesmas dan satu dokter. Karena itu, perlu banyak dokter. Karena itu sekolah dokter jangan dibuat mahal,” kata Ganjar dalam acara bertajuk ‘Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia’ di Djakarta Theater, Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Turunan dari ketiga pondasi itu ia rumuskan dalam tujuh program kunci:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Produktif

Dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya, tanpa membeda-bedakan gender atau tingkat kesejahteraan. Diharapkan bisa menekan angka pengangguran nasional hingga kisaran 4 persen pada 2029.

2. Menjaga Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok

Terdapat tiga strategi untuk merealisasikan hal itu, yakni mengakselerasi kinerja birokrasi untuk memantau ketersediaan suplai dan permintaan, menggenjot sentra produksi bahan pokok, serta menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan.

3. Menghapus Kemiskinan

Ganjar ingin mengurai kemiskinan yang belum selesai lewat intervensi-intervensi program pemerintah fokus pada investasi keluarga.

4. Memperkuat Jaringan Pengaman Sosial

Ganjar ingin memperbaiki data penerima program jarring pengaman sosial yang saat ini masih berantakan. Ia juga ingin memperluas jangkauan BPJS.

“Saya dorong satu data Indonesia yang hari ini belum selesai. Anggaran jaring pengaman sosial bakal ditambah dari semula Rp166 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp300 triliun pada 2029,” kata Ganjar.