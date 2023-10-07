Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Danpomdam: Lettu GDW, Pelaku Tabrakan Beruntun Tol MBZ Mengidap Epilepsi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:11 WIB
Danpomdam: Lettu GDW, Pelaku Tabrakan Beruntun Tol MBZ Mengidap Epilepsi
Danpomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar (Foto: M Farhan)




JAKARTA - Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam), Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar menyampaikan Lettu Kavaleri GDW (Gerrie Desano Wibowo) mengidap penyakit epilepsi sehingga masih membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Kolonel Irsyad mengatakan, hal tersebut selepas penyerahan berkas di Oditurat Militer II-07/Jakarta, Cakung, Jakarta Timur.

"Yang bersangkutan (Lettu GDW) sampai saat ini dinyatakan memiliki ada penyakit yang namanya epilepsi," ujar Irysad kepada awak media, Sabtu (7/10/2023).

Lantaran kondisi penyakit yang diderita GDW tersebut, pihaknya belum bisa memproses hukum yang tengah dijalaninya. GDW diketahui masih menjalani pengobatan yang disampaikan oleh Danpomdam, menyebabkan dirinya dapat melakukan tindakan di luar kesadarannya.

"Silakan nanti tanyakan ke Kakesdam (Kepala Kesehatan Kodam Jaya), itu dimana yang bersangkutan dapat melakukan tindakan yang tanpa disadari, sehingga sampai saat ini GDW masih dalam proses perawatan di satuannya," katanya.

Sebelumnya, Pomdam Jaya mengungkap penyakit yang diderita oleh Lettu Gerie Desano Wibisono (GDW) yang berkendara lawan arah yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di ruas Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) beberapa waktu yang lalu.

Halaman:
1 2
      
