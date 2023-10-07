Peringatkan Relawan, Jokowi: Hati-Hati Pilih Pemimpin, Jangan yang Nyalinya Ciut

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan relawannya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan. Karena tantangannya akan semakin berat di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu dikatakan Jokowi saat sambutan dalam Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10/2023).

"Mengenai pemimpin yang kita pilih ini hati-hati memilih pemimpin tantangan ke depan itu bukan semakin ringan tapi semakin berat dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Adanya perang, adanya perubahan iklim, adanya krisis pangan," kata Jokowi.

Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Sebab, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.

"Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa kita jadi gerogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang ciut nyalinya digertak negara besar manapun setuju. Jadi pemimpin harus berani mengambil risiko itu pemimpin yang betul jangan hanya cari selamat cari enak menikmati nikmatnya enaknya duduk di Istana, tidur di Istana," ungkapnya.