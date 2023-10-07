Fenomena Hujan Es di Kerinci Viral, Ikuti Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

JAKARTA - Okezone Updates kali ini menyajikan berita tentang fenomena hujan es mengguyur wilayah kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi, pada Jumat sore. Kejadian langka ini terekam video amatir warga dan menjadi viral.

Meski guyuran hujan es ini berlangsung kurang dari 15 menit, namun material es yang sebesar kelereng tersebut membuat warga terkejut. Apalagi sudah lama wilayah kabupaten Kerinci dilanda musim kemarau.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan rumah warga akibat turunnya hujan es tersebut. Namun warga berharap hujan es tersebut bisa membawa berkah di tengah musim kemarau yang berkepanjangan ini.

Selain itu ada juga berita tentang penjualan tiket film konser Taylor Swift dengan judul The Eras Tour, yang terus bertambah. Hingga saat ini, film yang dijadwalkan tayang 13 Oktober 2023 itu sudah mencatat penjualan tiket pra jual, sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara sekitar 1,5 triliun Rupiah.

Seperti diberitakan ET pada Kamis kemarin, AMC selaku jaringan bioskop dan distributor film tersebut menyebutkan data tersebut berasal dari berbagai jaringan bioskop dan distributor yang menayangkan film itu di seluruh negara.

Sementara itu Variety menyebut film itu akan ditayangkan di lebih dari 8.500 bioskop di 115 negara di dunia. Dengan capaian ini pula/ film the eras tour hampir dipastikan menjadi salah satu film dengan debut pembukaan terbesar tahun ini.