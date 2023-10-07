Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Rapimnas Samawi, Jokowi Disambut Ribuan Orang dengan Selawat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:59 WIB
Tiba di Rapimnas Samawi, Jokowi Disambut Ribuan Orang dengan Selawat
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).

Acara itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan Pantauan, Jokowi tiba sekitar pukul 15.07 WIB beserta rombongan. Terlihat orang nomor satu di Indonesia itu mengenakan pakaian koko berwarna putih, celana hitam panjang dan tak lupa menggunakan peci.

Terlihat Jokowi saat datang ke venue acara sambil berjalan kaki, dia menyempatkan diri mengunjungi hadirin untuk sekedar bersalaman. Momen itupun dimanfaatkan oleh para hadirin dengan mengajak presiden untuk berfoto.

Topik Artikel :
Rakernas Samawi Samawi Jokowi
