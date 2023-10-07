Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembahasan RPP Kesehatan Diminta Libatkan Petani Tembakau

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |17:05 WIB
Pembahasan RPP Kesehatan Diminta Libatkan Petani Tembakau
RPP Kesehatan Diminta Libatkan Petani Tembakau
A
A
A

JAKARTA- Petani Tembakau meminta dilibatkan untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Karena dalam pembahasan RPP, Petani dinilai kurang diberikan ruang untuk berpartisipasi.

"Saya pernah diundang, kemudian saya melihat bahwa ini dipaksakan. Ini bukan musyawarah untuk menciptakan solusi," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Pamudji, kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Pihaknya telah mengikuti proses pembahasan pengamanan zat adiktif sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Kesehatan. Menurutnya, RUU Omnibus Kesehatan sudah baik karena tidak menyamakan tembakau dengan zat psikotropika.

Agus menambahkan, bahwa jumlah pelaku ekonomi di industri tembakau sangatlah besar. Untuk petani saja, jumlahnya sekitar 3,1 juta orang, belum termasuk buruh tani. Hal ini belum menghitung pekerja dari sektor pendukung lain seperti buruh angkut, sopir truk, dan lain-lain.

"Sebelum dibikin aturan-aturan yang mengebiri pertembakauan, ingat ini sangat signifikan, karena tembakau ketika panen bisa menunjang masa depan para petani tembakau, anak-anak untuk sekolah, dan ekonomi keluarga," katanya.

Pada saat yang sama, industri tembakau saat ini sedang mengalami penurunan yang tajam selama 10 tahun ke belakang. Agus merasa bahwa kesejahteraan para petani yang menjual tanaman tembakau terus menurun.

Hal ini juga linear dengan penurunan produksi legal dari produk rokok, yang juga diikuti oleh penurunan angka prevalensi perokok dewasa selama 5 tahun terakhir menurut data BPS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/337/2941094/rpp-kesehatan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-pSeOhsLkOm.jpeg
RPP Kesehatan Tuai Polemik, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/337/2926058/sejumlah-organisasi-surati-kemensetneg-soal-rpp-kesehatan-RBONJJE9sk.jpg
Sejumlah Organisasi Surati Kemensetneg soal RPP Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913407/dukung-rpp-kesehatan-pakar-beri-sejumlah-catatan-penting-JsITaTi4h9.jpg
Dukung RPP Kesehatan, Pakar Beri Sejumlah Catatan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2909079/rpp-kesehatan-diminta-libatkan-partisipasi-masyarakat-dan-petani-tembakau-pRiV9RMwhO.jpg
RPP Kesehatan Diminta Libatkan Partisipasi Masyarakat dan Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/338/2907607/dukung-rpp-kesehatan-peredaran-produk-tembakau-minta-diatur-6dNQgBqKBz.jpg
Dukung RPP Kesehatan, Peredaran Produk Tembakau Perlu Diatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/02/337/1453358/yenny-wahid-tembakau-bagian-dari-kebudayaan-c1REdgKlMP.jpg
Yenny Wahid: Tembakau Bagian dari Kebudayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement