HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK, Jokowi: Masalahnya Masih Simpang Siur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |17:39 WIB
Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK, Jokowi: Masalahnya Masih Simpang Siur
Presiden Jokowi. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait dugaan pemerasan Pimpinan Komisi Perlindungan Korupsi (KPK) yang sedang menangani kasus dugaan korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menegaskan bahwa perkara ini belum diketahui secara pasti.

"Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini. Dan saya kalau komentar nanti saya ada yang bilang mengintervensi," ucap Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023).

BACA JUGA:

Presiden Jokowi Bakal Bertemu Syahrul Yasin Limpo Besok Malam di Istana 

Kepala Negara menegaskan dalam hal ini tidak mau mendahulu para penegak hukum. Sebab dirinya khawatir jika memberikan statemen lebih dahulu justru dianggap melakukan intervensi kepada satu belah pihak. 

"Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa? Tapi itu emang adalah urusan penegakan hukum, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal ada yang menyampaikan intervensi. Ini tadi saya menunggu informasi detail mengenai hal ini," katanya.

BACA JUGA:

Peringatkan Relawan, Jokowi: Hati-Hati Pilih Pemimpin, Jangan yang Nyalinya Ciut 

Diketahui, KPK telah mendalami kasus korupsi yang menyerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Berjalan kasus ini diduga pimpinan KPK terlibat pemerasan dalam penanganan perkara tersebut.

Halaman:
1 2
      
