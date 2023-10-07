Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Samawi Beri Kesejukan di masyarakat, Jokowi: Masuk Tahun Politik Biasanya Banyak Gesekan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |17:54 WIB
Ajak Samawi Beri Kesejukan di masyarakat, Jokowi: Masuk Tahun Politik Biasanya Banyak Gesekan
Presiden Jokowi di Rapimnas Samawi. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri penutupan Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama yang telah membina, membimbing umat, membimbing seluruh rakyat Indonesia dalam urusan keagamaan maupun dalam kebangsaan.

 BACA JUGA:

"Semuanya memberikan nilai-nilai kesejukan kepada Ummat, nilai-nilai kesejukan kepada masyarakat," kata Jokowi dalam pidatonya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ulama Pemilu 2024 Samawi Jokowi
