Ajak Samawi Beri Kesejukan di masyarakat, Jokowi: Masuk Tahun Politik Biasanya Banyak Gesekan

Presiden Jokowi di Rapimnas Samawi. (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri penutupan Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama yang telah membina, membimbing umat, membimbing seluruh rakyat Indonesia dalam urusan keagamaan maupun dalam kebangsaan.

BACA JUGA:

"Semuanya memberikan nilai-nilai kesejukan kepada Ummat, nilai-nilai kesejukan kepada masyarakat," kata Jokowi dalam pidatonya.