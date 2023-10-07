JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri penutupan Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama yang telah membina, membimbing umat, membimbing seluruh rakyat Indonesia dalam urusan keagamaan maupun dalam kebangsaan.
"Semuanya memberikan nilai-nilai kesejukan kepada Ummat, nilai-nilai kesejukan kepada masyarakat," kata Jokowi dalam pidatonya.