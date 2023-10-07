Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pemerasan SYL Masuk Penyidikan, Kapolri: Penanganannya Harus Cermat dan Hati-Hati

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |18:20 WIB
Kasus Pemerasan SYL Masuk Penyidikan, Kapolri: Penanganannya Harus Cermat dan Hati-Hati
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
SLEMAN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, dirinya mengikuti perjalanan penanganan kasus dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkan di Polda Metro.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik (penyidikan-Red)," kata Kapolri ditemui usai acara di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, Sabtu (7/10).

Kapolri mengatakan, dirinya berpesan kepada anggota penyidik Polri harus cemat menangani kasus ini karena menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, juga menyangkut lembaga yang dikenal publik.

"Jadi penanganannya harus cermat harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi. Sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat karena kami tidak ingin polri tidak perlu profesional," kata Kapolri.

