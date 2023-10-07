Mengenal Sosok Pak RW Mirip Capres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Viral di media sosial akhir-akhir ini sosok pria asal Banten yang menjabat sebagai ketua RW di wilayahnya. Ia dikatakan mirip dengan Capres Ganjar Pranowo yang Namanya kerap terdengar dan menjadi pusat perhatian publik.

Arie Budiarto Namanya. ia pertama kali disebut mirip dengan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh istrinya, hal tersebut dapat dilihat dari perawakannya dan rambut putih beruban yang dimilikinya.

Setelah Ia memposting fotonya di aplikasi WhatsApp dan media sosial lainnya, publik mulai memperbincangkan dirinya mirip dengan Ganjar Pranowo.

Foto-fotonya viral di berbagai media sosial, terutama TikTok, fotonya juga seringkali disandingkan dengan Ganjar Pranowo.

Arie Budiarto, pria berusia 41 tahun yang hidup di Kota Serang, Banten dan tinggal di Perumahan Griya Permata Asri, Dalung, Cipocok Jaya.

Ia menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggalnya, Arie mengaku bahwa banyak orang yang melihatnya mirip Ganjar Pranowo.

“Akhirnya banyak juga, tidak hanya satu dua orang. Saya pasang foto banyak yang komen saya mirip Pak Ganjar. Di media spsial, status WA, di Facebook saya,” ujarnya.

Arie menceritakan sebelumnya ia belum mengenal lebih jauh sosok mantan Gubernur Jawa Tengah yang kini maju menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024.

Arie kemudian menelusuri biografi dan perjalanan politik politisi PDIP itu lantaran penasaran setelah dianggap mirip Ganjar oleh sang istri.

“Tiga tahun lalu teman istri saya ngomong, suaminya kok mirip Pak Ganjar. Pas dilihat-lihat, benar juga senyumannya kan, kata istri begitu,” ucap Arie.